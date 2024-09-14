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Москва
+24°
Санкт-Петербург
+22°
Новосибирск
+7°
Екатеринбург
+15°
Казань
+16°

сейчас в 21:19 по прогнозу

+24°
облачно с прояснениями
ощущается +24°

УФИ:

0

AQI:

69

ветер:

4 м/с в

порывы ветра:

3 м/с

давление:

754 мм.рт.ст.

влажность:

36%

почасовой прогноз

погода на 14 дней

погода / вер. осадков

температура / ощущается

направление и скорость ветра

порывы ветра

давление, мм.рт.ст.

влажность

ультрафиолетовый индекс

AQI (индекс качества воздуха)

пятница  13 сентября
22:00
<5%
в
4 м/с
11 м/с
754
62%
0
69
23:00
<5%
в
4 м/с
11 м/с
754
65%
0
70
24:00
<5%
в
4 м/с
12 м/с
754
68%
0
70
суббота  14 сентября
01:00
<5%
в
4 м/с
11 м/с
754
70%
0
67
02:00
<5%
в
3 м/с
10 м/с
754
70%
0
65
03:00
15%
в
3 м/с
9 м/с
754
70%
0
66
04:00
10%
в
3 м/с
9 м/с
754
69%
0
66
05:00
17%
в
3 м/с
8 м/с
754
69%
0
60
06:00
20%
в
3 м/с
8 м/с
755
71%
0
61
07:00
20%
в
3 м/с
9 м/с
755
71%
1
64
08:00
8%
в
4 м/с
9 м/с
755
67%
1
64
09:00
11%
юв
4 м/с
8 м/с
755
61%
2
60
10:00
14%
юв
5 м/с
8 м/с
755
55%
3
56
11:00
15%
юв
5 м/с
8 м/с
755
50%
4
57
12:00
23%
юв
5 м/с
8 м/с
755
46%
4
57
13:00
26%
юв
5 м/с
8 м/с
755
42%
4
56
14:00
16%
юв
5 м/с
8 м/с
755
37%
4
53
15:00
8%
юв
5 м/с
7 м/с
754
34%
3
53
16:00
<5%
юв
5 м/с
7 м/с
754
34%
2
54
17:00
<5%
юв
5 м/с
7 м/с
754
37%
1
56
18:00
<5%
в
4 м/с
8 м/с
754
44%
1
57
19:00
<5%
в
4 м/с
8 м/с
754
49%
0
63
20:00
<5%
в
4 м/с
9 м/с
755
52%
0
63
21:00
<5%
в
4 м/с
9 м/с
755
55%
0
63
22:00
<5%
в
4 м/с
10 м/с
755
59%
0
60
23:00
<5%
в
4 м/с
10 м/с
755
62%
0
59
24:00
<5%
в
3 м/с
10 м/с
755
65%
0
59
воскресенье  15 сентября
01:00
<5%
в
3 м/с
9 м/с
755
68%
0
58
02:00
<5%
в
3 м/с
8 м/с
755
69%
0
58
03:00
<5%
в
3 м/с
6 м/с
755
71%
0
59
04:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
71%
0
61
05:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
71%
0
63
06:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
756
72%
0
65
07:00
<5%
юв
3 м/с
6 м/с
756
67%
1
66
08:00
<5%
юв
3 м/с
6 м/с
756
63%
2
66
09:00
<5%
юв
3 м/с
6 м/с
757
58%
3
66
10:00
<5%
юв
4 м/с
6 м/с
757
51%
3
57
11:00
<5%
юв
4 м/с
6 м/с
757
44%
4
57
12:00
<5%
юв
4 м/с
6 м/с
757
38%
4
57
13:00
<5%
юв
4 м/с
5 м/с
757
34%
4
54
14:00
<5%
юв
4 м/с
5 м/с
756
31%
4
54
15:00
<5%
юв
4 м/с
5 м/с
756
27%
3
54
16:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
756
32%
2
56
17:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
38%
2
56
18:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
43%
1
56
19:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
48%
0
63
20:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
53%
0
63
21:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
757
58%
0
63
22:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
757
62%
0
63
23:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
757
66%
0
63
24:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
757
69%
0
63
понедельник  16 сентября
01:00
<5%
в
3 м/с
3 м/с
757
73%
0
64
02:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
76%
0
64
03:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
79%
0
64
04:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
79%
0
82
05:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
80%
0
82
06:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
80%
0
82
07:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
75%
1
83
08:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
69%
2
83
09:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
63%
2
83
10:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
57%
3
57
11:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
51%
4
57
12:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
45%
4
57
13:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
41%
4
46
14:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
38%
4
46
15:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
34%
3
46
16:00
<5%
св
4 м/с
5 м/с
758
39%
2
54
17:00
<5%
св
3 м/с
5 м/с
758
44%
2
54
18:00
<5%
св
3 м/с
5 м/с
758
48%
1
54
19:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
54%
0
71
20:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
59%
0
71
21:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
64%
0
71
12 ч 49 мин06:0006:0018:4918:4912 ч 45 мин06:0206:0218:4618:4612 ч 40 мин06:0406:0418:4418:44
+24°
+22°
+23°
+21°
+21°
+19°
+18°
+16°
+15°
+13°
+14°
+11°
+13°
+11°
+13°
+10°
+12°
+10°
+13°
+10°
+14°
+12°
+16°
+14°
+18°
+15°
+20°
+17°
+22°
+19°
+23°
+20°
+24°
+22°
+25°
+22°
+25°
+22°
+25°
+22°
+22°
+20°
+20°
+18°
+18°
+16°
+17°
+15°
+16°
+14°
+15°
+13°
+14°
+12°
+13°
+11°
+13°
+10°
+12°
+9°
+11°
+9°
+11°
+9°
+10°
+8°
+12°
+10°
+14°
+12°
+16°
+14°
+18°
+16°
+21°
+18°
+23°
+21°
+24°
+22°
+25°
+23°
+26°
+23°
+24°
+22°
+23°
+21°
+21°
+19°
+19°
+18°
+18°
+16°
+16°
+14°
+15°
+13°
+14°
+12°
+13°
+11°
+12°
+9°
+11°
+9°
+10°
+8°
+10°
+8°
+10°
+8°
+10°
+8°
+12°
+10°
+14°
+12°
+16°
+14°
+18°
+16°
+20°
+18°
+22°
+21°
+23°
+21°
+24°
+22°
+25°
+23°
+23°
+21°
+22°
+21°
+21°
+20°
+19°
+18°
+18°
+16°
+16°
+15°
сегодня
завтра
послезавтра
3 дня
неделя
10 дней
14 дней
AQI
давление

погода в Москве - подробный прогноз на 14 дней

сб
14.09
суббота  14 сентября
переменная облачность
вер. осадков: 10%
+25°/+10°
06:00
12 ч 49 мин
18:49
ветер
ЮВ   5 м/с
влажность
34 %  
порывы
9 м/с  
УФИ
4  
давление
754  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:00
18:49
день: 12 ч 49 мин

В субботу, 14 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +12°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 754-755 мм рт.ст. Относительная влажность 34-71%. Ветер преимущественно юго-восточный 5 м/с с максимальными порывами до 9 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

AQI (индекс качества воздуха)

00:00
<5%
в
4 м/с
12 м/с
754
68%
4
70
03:00
20%
в
3 м/с
9 м/с
754
70%
0
66
06:00
10%
в
3 м/с
8 м/с
755
71%
0
61
09:00
9%
юв
4 м/с
8 м/с
755
61%
2
64
12:00
11%
юв
5 м/с
8 м/с
755
46%
4
57
15:00
11%
юв
5 м/с
7 м/с
754
34%
4
53
18:00
<5%
в
4 м/с
8 м/с
754
44%
2
57
21:00
<5%
в
4 м/с
9 м/с
755
55%
0
63
+17°
+15°
+14°
+11°
+12°
+10°
+16°
+14°
+22°
+19°
+25°
+22°
+22°
+20°
+17°
+15°
вс
15.09
воскресенье  15 сентября
малооблачно
вер. осадков: 0%
+26°/+10°
06:02
12 ч 45 мин
18:46
ветер
ЮВ   4 м/с
влажность
27 %  
порывы
6 м/с  
УФИ
4  
давление
756  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:02
18:46
день: 12 ч 45 мин

В воскресенье, 15 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +26°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 755-757 мм рт.ст. Относительная влажность 27-72%. Ветер преимущественно юго-восточный 4 м/с с максимальными порывами до 6 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

AQI (индекс качества воздуха)

00:00
<5%
в
3 м/с
10 м/с
755
65%
0
59
03:00
<5%
в
3 м/с
6 м/с
755
71%
0
59
06:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
756
72%
0
65
09:00
<5%
юв
3 м/с
6 м/с
757
58%
3
66
12:00
<5%
юв
4 м/с
6 м/с
757
38%
4
59
15:00
<5%
юв
4 м/с
5 м/с
756
27%
4
54
18:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
756
43%
1
56
21:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
757
58%
0
63
+14°
+12°
+12°
+9°
+10°
+8°
+16°
+14°
+23°
+21°
+26°
+23°
+21°
+19°
+16°
+14°
пн
16.09
понедельник  16 сентября
малооблачно
вер. осадков: 2%
+25°/+11°
06:04
12 ч 40 мин
18:44
ветер
В   4 м/с
влажность
34 %  
порывы
5 м/с  
УФИ
4  
давление
758  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:04
18:44
день: 12 ч 40 мин

В понедельник, 16 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 757-758 мм рт.ст. Относительная влажность 34-80%. Ветер преимущественно восточный 4 м/с с максимальными порывами до 5 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

AQI (индекс качества воздуха)

00:00
<5%
в
3 м/с
4 м/с
757
69%
0
63
03:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
79%
0
64
06:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
757
80%
0
82
09:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
63%
2
85
12:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
45%
4
66
15:00
<5%
в
4 м/с
5 м/с
758
34%
4
46
18:00
<5%
св
3 м/с
5 м/с
758
48%
1
54
21:00
<5%
в
3 м/с
5 м/с
758
64%
0
71
+13°
+11°
+10°
+8°
+10°
+8°
+16°
+14°
+22°
+21°
+25°
+23°
+21°
+20°
+16°
+15°
вт
17.09
вторник  17 сентября
малооблачно
вер. осадков: 1%
+25°/+10°
06:06
12 ч 35 мин
18:41
ветер
СВ   1 м/с
влажность
38 %  
порывы
2 м/с  
УФИ
4  
давление
760  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:06
18:41
день: 12 ч 35 мин

Во вторник, 17 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +11°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 759-761 мм рт.ст. Относительная влажность 38-87%. Ветер преимущественно северо-восточный 1 м/с с максимальными порывами до 2 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

AQI (индекс качества воздуха)

00:00
<5%
в
3 м/с
3 м/с
759
75%
0
78
03:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
759
86%
0
83
06:00
<5%
в
2 м/с
3 м/с
760
87%
0
09:00
8%
в
2 м/с
3 м/с
761
70%
2
12:00
<5%
в
1 м/с
1 м/с
761
48%
4
15:00
<5%
св
1 м/с
1 м/с
760
38%
4
18:00
<5%
св
1 м/с
2 м/с
760
53%
1
21:00
<5%
в
1 м/с
1 м/с
760
69%
0
+13°
+12°
+11°
+10°
+11°
+10°
+17°
+16°
+23°
+23°
+25°
+25°
+20°
+20°
+15°
+15°
ср
18.09
среда  18 сентября
малооблачно
вер. осадков: 0%
+24°/+10°
06:08
12 ч 31 мин
18:38
ветер
СЗ   3 м/с
влажность
40 %  
порывы
4 м/с  
УФИ
4  
давление
758  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:08
18:38
день: 12 ч 31 мин

В среду, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +24°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 757-760 мм рт.ст. Относительная влажность 40-86%. Ветер преимущественно северо-западный 3 м/с с максимальными порывами до 4 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

00:00
<5%
с
0 м/с
1 м/с
760
79%
0
03:00
<5%
з
1 м/с
1 м/с
760
86%
0
06:00
<5%
з
2 м/с
2 м/с
759
85%
0
09:00
<5%
сз
2 м/с
3 м/с
760
69%
2
12:00
<5%
сз
2 м/с
3 м/с
759
50%
4
15:00
<5%
сз
3 м/с
3 м/с
758
40%
4
18:00
16%
сз
3 м/с
4 м/с
757
55%
1
21:00
6%
сз
2 м/с
3 м/с
757
71%
0
+13°
+13°
+11°
+10°
+10°
+9°
+16°
+16°
+22°
+21°
+24°
+23°
+20°
+19°
+16°
+15°
чт
19.09
четверг  19 сентября
переменная облачность
вер. осадков: 11%
+23°/+9°
06:09
12 ч 26 мин
18:36
ветер
СЗ   5 м/с
влажность
43 %  
порывы
7 м/с  
УФИ
4  
давление
754  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:09
18:36
день: 12 ч 26 мин

В четверг, 19 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +23°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 754-757 мм рт.ст. Относительная влажность 43-89%. Ветер преимущественно северо-западный 5 м/с с максимальными порывами до 7 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс

00:00
11%
сз
2 м/с
3 м/с
757
80%
0
03:00
20%
сз
2 м/с
3 м/с
756
88%
0
06:00
7%
сз
3 м/с
6 м/с
756
89%
0
09:00
<5%
сз
4 м/с
6 м/с
756
74%
2
12:00
22%
сз
5 м/с
6 м/с
755
54%
4
15:00
9%
сз
5 м/с
6 м/с
754
43%
4
18:00
15%
сз
5 м/с
7 м/с
754
60%
1
21:00
<5%
с
4 м/с
7 м/с
754
72%
0
+13°
+12°
+11°
+9°
+10°
+8°
+15°
+13°
+21°
+18°
+23°
+20°
+19°
+16°
+15°
+13°
пт
20.09
пятница  20 сентября
переменная облачность
вер. осадков: 17%
+21°/+8°
06:11
12 ч 22 мин
18:33
ветер
С   4 м/с
влажность
49 %  
порывы
5 м/с  
УФИ
4  
давление
754  
комфорт
90 %  
{ "day": "полярный день", "night": "полярная ночь" }
06:11
18:33
день: 12 ч 22 мин

В пятницу, 20 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +9°C около 6 часов утра, максимальная +21°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 753-755 мм рт.ст. Относительная влажность 49-100%. Ветер преимущественно северный 4 м/с с максимальными порывами до 5 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца

погода / вер. осадков
температура / ощущается
направление и скорость ветра
порывы ветра
давление, мм.рт.ст.
влажность

ультрафиолетовый индекс