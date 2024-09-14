В субботу, 14 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +12°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 754-755 мм рт.ст. Относительная влажность 34-71%. Ветер преимущественно юго-восточный 5 м/с с максимальными порывами до 9 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца