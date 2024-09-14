В субботу, 14 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +12°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 754-755 мм рт.ст. Относительная влажность 34-71%. Ветер преимущественно юго-восточный 5 м/с с максимальными порывами до 9 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
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погода в Москве - подробный прогноз на 14 дней
В воскресенье, 15 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +26°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 755-757 мм рт.ст. Относительная влажность 27-72%. Ветер преимущественно юго-восточный 4 м/с с максимальными порывами до 6 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
ультрафиолетовый индекс
AQI (индекс качества воздуха)
В понедельник, 16 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 757-758 мм рт.ст. Относительная влажность 34-80%. Ветер преимущественно восточный 4 м/с с максимальными порывами до 5 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
ультрафиолетовый индекс
AQI (индекс качества воздуха)
Во вторник, 17 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +11°C около 6 часов утра, максимальная +25°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 759-761 мм рт.ст. Относительная влажность 38-87%. Ветер преимущественно северо-восточный 1 м/с с максимальными порывами до 2 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
ультрафиолетовый индекс
AQI (индекс качества воздуха)
В среду, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +24°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 757-760 мм рт.ст. Относительная влажность 40-86%. Ветер преимущественно северо-западный 3 м/с с максимальными порывами до 4 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
ультрафиолетовый индекс
В четверг, 19 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +10°C около 6 часов утра, максимальная +23°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 754-757 мм рт.ст. Относительная влажность 43-89%. Ветер преимущественно северо-западный 5 м/с с максимальными порывами до 7 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца
ультрафиолетовый индекс
В пятницу, 20 сентября, в Москве ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха +9°C около 6 часов утра, максимальная +21°C в районе 15 часов дня. Атмосферное давление в пределах 753-755 мм рт.ст. Относительная влажность 49-100%. Ветер преимущественно северный 4 м/с с максимальными порывами до 5 м/с. Индекс ультрафиолета 4 баллов, требуется защита от солнца